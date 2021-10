Com três ex-Remo e Paysandu, site aponta os 11 maiores artilheiros da Série B; veja a lista

A Série B do Campeonato Brasileiro está na sua reta final, faltam sete rodadas para as definições de quem vai sorrir com o acesso à Série A e quem vai chorar com o a queda para a Série C. A competição passou a ser com pontos corridos em 2006 e desde então alguns jogadores se destacaram por colocar a bola na rede. O site "O Gol" fez um levantamento dos 11 atacantes que mais marcaram gols, entre eles estão três que passaram por Remo e Paysandu.

O perfil do site disponibilizou ima lista de atacantes que ficaram marcados na Série B por terem colocado a bola na rede mais vezes, nesses 15 anos de Segundona com os pontos corridos. O maior artilheiro da Série B é o ex-atacante Zé Carlos, de 38 anos. Ele marcou 91 gols pela competição nacional e jogou pelo Remo em 2020, quando disputou sete partidas e marcou dois gols. Ele encerrou a carreira em junho deste ano.

Atacante Zé Carlos (ao centro) foi artilheiro da Série B em duas temporadas (Cristino Martins / OLiberal)

O quarto maior artilheiro da Série B e o atacante Neto Baiano, que balançou o barbante 61 vezes. Aos 39 anos e sem clube, o atleta passou pelo Remo em 2019 e marcou cinco gols em nove partidas disputadas. Ele ainda está em atividade e seu último clube foi o Aimoré-RS, nesta temporada.

Neto Baiano jogou pelo Remo na temporada 2019 (Reprodução / Lib Play)

A lista prossegue com a presença de outro jogador que passou pelos gramados paraenses. Marcelo Nicácio, de 38 anos, jogou a Série B de 2013 pelo Paysandu e atuou em 25 partidas e marcar oito gols com a camisa alviceleste. Nicácio balançou as redes em 50 oportunidades na história da Série B, ocupando a nona posição do ranking. O jogador ainda está em atividade e seu último clube foi o Cariri-CE.