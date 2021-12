Com três estreantes, futebol brasileiro chegará a 31 clubes com disputa de Libertadores no currículo

Nenhum país da América do Sul classificou tantos clubes diferentes nestas mais de seis décadas de Copa Libertadores quanto o Brasil. Aliás, o recorde, que já era brasileiro, será ampliado em 2022. Com as inéditas idas de Fortaleza, América Mineiro e Red Bull Bragantino para a disputa, o país atingirá a marca de 31 times distintos já o tendo representado na maior competição do continente. A Argentina, com 23, é quem mais se aproxima.

Da trinca de estreantes, o Leão e o Braga já estão garantidos na fase de grupos, junto de Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Athetico Paranaense - campeão da Copa Sul-Americana. Já o Coelho ainda terá que passar pela 1ª fase, disputada em mata-mata, assim como o Fluminense.

Atualmente, Palmeiras, São Paulo e Grêmio são os times brasileiros com mais edições de Libertadores no currículo: 21. Dos três, porém, apenas o Alviverde está classificado para 2022, o que o fará se isolar como recordista nacional. Cruzeiro - que segue na Série B - e Flamengo - também classificado - aparecem logo atrás, com 17 participações. Confira a lista completa:



BRASILEIROS COM MAIS PARTICIPAÇÕES EM LIBERTADORES

- Ainda sem contar 2022



1º - Palmeiras - 21

São Paulo - 21

Grêmio - 21

4º - Flamengo - 17

Cruzeiro - 17

6º - Santos - 16

7º - Corinthians - 15

8º - Internacional - 14

9º- Atlético-MG - 11

10º - Vasco - 9

11º - Fluminense - 7

Athletico-PR - 7

13º - Botafogo - 5

14º - São Caetano - 3

Bahia - 3

Guarani - 3

17º - Coritiba - 2

Chapecoense - 2

Sport - 2

20º - Bangu - 1

Paulista - 1

Criciúma - 1

Santo André - 1

Paraná - 1

Náutico - 1

Juventude - 1

Goiás - 1

Paysandu - 1



Estrearão em 2022: América Mineiro, Fortaleza e Red Bull Bragantino.