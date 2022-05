Com time reserva, São Paulo vence Ayacucho pela Copa Sul-Americana

Com a equipe inteira composta por reservas, o São Paulo venceu o Ayacucho (PER) por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (25), no estádio Morumbi, pela última rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. O tricolor, que já estava classificado às oitavas do torneio assume a liderança geral da competição.

A partida começou com o São Paulo tendo a posse de bola e buscando furar a defesa do Ayacucho. Com um time repleto de jovens formados na base, o Tricolor tinha dificuldades na armação.

O segundo tempo iniciou com o São Paulo novamente buscando o ataque. O esforço da equipe foi recomensado aos 25, quando Maioli fez o levantamento para dentro da área, Toledo se atrapalhou para afastar o perigo e a bola sobrou para Caio, que só ajeitou e bateu no canto do goleiro para marcar.