Com sinal de alerta ligado, Águia visita o São Francisco-AC pela Série D

Sem vencer há três jogos e vindo de derrota para a Tuna Luso em casa, o Águia de Marabá vive um momento de conturbação na Série D do Brasileirão. Para tentar reverter o cenário, a equipe visita o São Francisco-AC, às 18h, neste domingo (2), no Estádio Florestão.

Queda

Há poucas rodadas o Águia se encontrava na liderança do grupo A1 e com a classificação encaminhada. Porém, nos últimos jogos, caiu para terceiro e, pelo menos até o início desta rodada, apenas três pontos separam o time do Princesa-AM, primeira equipe fora do G4.

Nada que um triunfo contra o São Francisco para acalmar as últimas semanas no Zinho de Oliveira. Com uma combinação de resultados, o Águia pode abrir até cinco pontos de diferença para o quinto, com mais nove pontos em disputa.

Porém, uma derrota do Azulão e um triunfo do Princesa contra o São Raimundo atiraria o atual campeão paraense para fora do G4. Partida com caráter decisivo para a equipe do técnico Mathaus Sodré