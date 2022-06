Com show de Rony, Palmeiras goleia Botafogo pelo Brasileirão e termina rodada como líder

O Palmeiras goleou o Botafogo por 4 a 0 na noite desta quinta-feira (9), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 10ª rodada do Brasileirão. Depois de um primeiro tempo avassalador, o Alviverde diminuiu o ritmo, mas os gols de Rony, duas vezes, Scarpa (duas assistências também) e Wesley, evitaram qualquer reação do adversário. Com isso, o Verdão termina a rodada na liderança do torneio.

Aos 10 minutos, Dudu tocou para Scarpa, que foi até a linha de fundo e cruzou para trás para Rony bater sem chances para Gatito. 1 a 0 Verdão, que era extremamente superior. Já aos 17', o segundo veio. Piquerez lançou, a zaga carioca não cortou e a bola sobrou para Scarpa marcar na saída do goleiro.

Aos 25', Rony disparou pela esquerda e cruzou para Dudu, que desviou para o gol e, por muito azar, a bola bateu na trave, de novo. Aos 32', em novo escanteio batido por Scarpa, Rony subiu no primeiro pau e marcou. 3 a 0.

Depois do primeiro tempo bem abaixo, Luís Castro mudou o meio-campo, tirando Oyama e Tchê Tchê, e colocando Kayque e Del Piage. A alteração surtiu efeito, e o Botafogo voltou com uma postura mais agressiva na marcação na segunda etapa, enquanto o Palmeiras adotava uma postura de aguardar. A primeira grande chance veio aos 17', quando Navarro cruzou para Rony, que foi travado na batida.

Na reta final da partida, o ritmo do Palmeiras seguia em queda, com muitas alterações de Abel Ferreira. O Botafogo insistia, havia melhorado, mas não conseguia criar nada de mais perigoso para o adversário. No entanto, o Verdão ainda tinha mais na cartola. Aos 41', Wesley fez jogada individual, trouxe para o pé direito e, em chute colocado, meteu no ângulo de Gatito. Um golaço do garoto. 4 a 0.

Com a vitória, o Palmeiras chega a 19 pontos e retoma a liderança do Brasileirão superando o Corinthians, que tem 18. Já o Botafogo fica na 14ª posição com 12 pontos. Na próxima rodada, o Verdão enfrenta o Coritiba, fora de casa, no domingo, enquanto o Fogão, na segunda-feira, enfrenta o Avaí, no Nilton Santos.