No clássico dos estreantes, dupla Re-Pa pode ficar no mesmo grupo do quadrangular de acesso

O fim de semana é de Re-Pa pelo Campeonato Brasileiro da Série C. No fechamento da primeira fase, Remo - o mandante - e Paysandu, já classificados, se enfrentam para determinar as posições de cada um no grupo A. Caso um deles termine a primeira fase como vice-líder e o rival como quarto, a dupla estará no mesmo grupo do quadrangular de acesso à Segundona. A partida, que começa às 17h de sábado (5), no Mangueirão, tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

REMO

Para o Re-Pa, o Remo tem dois desfalques garantidos. O meia Eduardo Ramos teve constatada uma lesão grau dois na coxa e ficará de duas a três semanas de recuperação. Já o atacante Wallace está afastado dos treinos tratando de uma pubalgia. Além destes, é possível que o técnico, Paulo Bonamigo, poupe alguns atletas. Por outro lado, essa pode ser a estreia do meia Felipe Gedoz, uma das estrelas do time. O lateral-esquerdo Marlon explicou a importância de participar da rivalidade:

"O clássico fala por si, sabemos da importância do Re-Pa e vamos buscar o resultado positivo. Sabemos que não será fácil, o Paysandu é uma equipe com qualidade e que possamos conseguir os três pontos e conquistar a vice-liderança do grupo. É um clássico por disputa de posições, com as duas equipes jogando para frente", disse.

PAYSANDU

Apesar de ter todo os jogadores à disposição para o clássico, quem também pode realizar mudanças no time, para evitar suspensões, é o técnico do Paysandu, João Brigatti. Ainda assim, quem vive a expectativa de estrear no Re-Pa é o atacante Marlon, recém-chegado ao Paysandu. Resta saber se o jogador será um dos poupados para o jogo. O meia Mateus Anderson minimizou possíveis alterações.

"Acho que quem ele escolher para colocar nesse último jogo importante [vai corresponder] também. É um clássico, sabemos o tamanho, estamos bem focados. O nosso grupo já deu a resposta de que não somos 11 jogadores e sim uma equipe muito forte, pode contar com todos que quem entrar vai dar o seu melhor".

RISCO

Para a próxima fase, os cartões serão zerados, no entanto, quem estiver pendurado e receber uma advertência (ou até expulsão) no clássico, estará de fora no primeiro jogo do quadrangular. No Remo, dos cinco pendurados, quatro são titulares: Lucas Siqueira, Wallace, Mimica e Marlon, além de Gelson. Já no Paysandu, dos oitos pendurados, três são titulares. São eles: Tony, PH e Nicolas, além de Juninho, Uilliam Barros, Wesley Matos, Serginho e Alex Maranhão.

FICHA TÉCNICA

Remo x Paysandu

18ª rodada da Série C

Local: Mangueirão

Data e horário: sábado (5), às 17h

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Joao Fabio Machado Brischiliari (PR) e Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR)

Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Mimica, Fredson e Marlon; Lucas Siqueira, Charles, Felipe Gedoz (Carlos Alberto); Hélio, Tcharlles e Salatiel. Técnico: Paulo Bonamigo.

Paysandu: Paulo Ricardo; Tony, Micael, Perema e Bruno Collaço; PH, Uchôa, Luiz Felipe; Uilliam Barros (Mateus Anderson), Marlon e Nicolas. Técnico: João Brigatti.