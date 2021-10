Com retorno de meia e improvisação na lateral, Paysandu está escalado para encarar o Ituano

O Paysandu está escalado pelo técnico interino Wilton Bezerra, para o jogo contra o Ituano, às 17h, na Curuzu, em Belém, válido pela quarta rodada do quadrangular da Série C. O Papão terá a volta do meia José Aldo que se recuperou de uma contusão.

Paysandu x Ituano-SP se enfrentam hoje, às 17h, na Curuzu, pela quarta rodada do quadrangular da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.