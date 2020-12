Com Remo, Paysandu e Independente, CBF divulga tabela básica da Copa Verde 2020

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela básica da Copa Verde 2020, que será realizada a partir de 20 de janeiro de 2021. Os times representantes do Pará serão Paysandu, Remo e o Independente, que ganhou a vaga após a desistência do São Raimundo.

De acordo com a tabela, na primeira fase o Independente vai encarar o Fast Club, do Amazonas, no dia 20 ou 21 de janeiro de 2021. Remo e Paysandu entram nas oitavas de final. Nessas duas fases, os jogos são únicos.

O Paysandu vai enfrentar o vencedor do duelo entre São Raimundo/RR e Galvez-AC. Já o Remo vai enfrentar o vencedor do confronto entre Santos/AP e Gama-DF. Os jogos estão planejados para ocorrerem no dias 23 ou 24 de janeiro de 2021.

CBF divulgou a tabela básica da Copa Verde (Reprodução)