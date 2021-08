Com 88%, Castanhal tem o melhor aproveitamento de todas as divisões do Brasileiro

Na Série D do Brasileirão, o Castanhal vem sendo dominante, com 10 vitórias em 12 jogos e uma invencibilidade até aqui. Aliás, os 88,9% da equipe do técnico Cacaio, no grupo 1 do torneio, o Japiim tem o melhor aproveitamento de todas as séries do Campeonato Brasileiro.

Quem mais se aproxima do Castanhal é a Ferroviária-SP, que tem nove vitórias, dois empates e uma derrota, em 12 partidas. O aproveitamento da equipe de Araraquara (SP) é de 80,6%. Depois, o Atlético-MG, líder da Série A, fecha o pódio com 74,5%.

O Japiim da Estrada é o líder do Grupo A1 da Série D, com 32 pontos. Além de invicto no Brasileiro, soma oito vitórias consecutivas na competição e está antecipadamente classificado para o mata-mata.

Antes disso, porém, o Aurinegro ainda tem dois jogos da primeira fase a cumprir. O primeiro é contra o Penarol-AM, domingo (29), às 15h, no Modelão. Depois a equipe castanhalense encara o Galvez, dia 5 de setembro, no Acre.