Com primeiro tempo perfeito, Flamengo vence o Athletico no Maracanã

Em um primeiro tempo de almanaque, o Flamengo marcou três gols e garantiu a vitória sobre o Athletico, neste domingo, por 3 a 0 no Maracanã (assista aos gols no vídeo acima) . Além dos três pontos, o Rubro-Negro ofereceu ao torcedor que voltou à arquibancada em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, uma apresentação sólida, além dos belos gols feitos por Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Andreas Pereira.

Flamengo com início avassalador

Diante de um Athletico que veio ao Rio de Janeiro com apenas três titulares, o Flamengo fez um primeiro tempo avassalador. impondo o ritmo do jogo e pressionando o rival em seu campo de ataque. Com bom desempenho coletivo e individual, os gols não demoraram a sair. Logo aos quatro minutos, Andreas Pereira acertou a trave e, no rebote, Everton Ribeiro abriu o placar no Maraca.

O Furacão não esboçou reação e, aos 10 minutos, Bruno Henrique ampliou a vantagem. O quinto gol do camisa 27 nos últmoss quatro jogos do Flamengo - mais um com passe de Gabigol, que recebeu pela direita e cruzou na medida.

VAR anula pênalti e Flamengo amplia

Até os 30 minutos, a bola praticamente só esteve nos pés do time do Flamengo. O Athletico, por sua vez, só foi reagir a partir do 30 minutos, e, após drible em Léo Pereira, Carlos Eduardo sofreu pênalti de Rodrigo Caio já aos 38. Contudo, o VAR entrou em ação e anulou a marcação por impedimento no início do lance. Já nos acréscimos, Nicolas, em cobrança de falta, obrigou Diego Alves a fazer boa defesa, jogando para escanteio. E da cobrança surgiu o terceiro gol.

O contra-ataque foi letal, com Gabigol acionando Arrascaeta. O uruguaio cruzou o campo com a bola até dar o passe para Andreas Pereira. Dentro da área, o camisa 18 tocou para a rede e marcou seu primeiro gol no Maracanã.

Segundo tempo de controle rubro-negro

A vantagem obtida antes do intervalo condicionou o segundo tempo, no qual o Flamengo manteve o controle da partida. Apesar de uma postura mais enérgica do Athletico, o Rubro-Negro não teve a vitória ameaçada. Na melhor chance do time visitante, Carlos Eduardo finalizou de dentro da área, e o goleiro Diego Alves fez mais uma grande defesa. O camisa 1 vive grande momento no clube.

A partir dos 20 minutos, o Flamengo administrou o jogo. Renato fez mudanças já preservando alguns titulares, como Filipe Luís, Everton Ribeiro e Gabigol. Os estrageiros Arrascaeta e Isla, que estarão com as seleções do Uruguai e Chile nas próximas rodada do Brasileirão, receberam os terceiros cartões amarelos.