Com paraense ex-Remo, torcedores brincam com charge feita pela Conmebol

Antes do primeiro jogo da semifinal entre River Plate (ARG) x Palmeiras, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) publicou uma charge com os destaques dos quatro clubes semifinalistas (River Plate, Palmeiras-SP, Santos-SP e Boca Juniors) em uma área de embarque com destino ao Rio de Janeiro (RJ), local da final da Libertadores. Porém a charge não agradou santistas e nem palmeirenses, já que aparecem os jogadores (Borré – River) e Tevez (Boca), de forma centralizada, em direção ao “portão de embarque”, enquanto que os jogadores (Marinho - Santos) e (Rony – Palmeiras) observam.

Oiiiii @Libertadores parece que já definimos quem irá embarcar rumo ao Rio de Janeiro né!? 🤔

Só acho só... ou estou interpretando mal? https://t.co/iCUXvkwDYe — Livia Nepomuceno (@livianepomuceno) January 5, 2021

Mas depois da partida de ida da semifinal entre River x Palmeiras, vencido pelo clube brasileiro por 3 a 0, na Argentina, muitos torcedores brincaram com a charge e responderam nas redes sociais: “A Conmebol terá que mudar a charge”, já que o Palmeiras abriu uma vantagem considerável para o jogo de volta, inclusive um dos gols marcados pelo clube alviverde foi do paraense Rony, revelado nas categorias de base do Remo, natural da cidade de Magalhães Barata (PA).