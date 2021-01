Com o sonho do título inédito no Parazão, Castanhal apresenta elenco para a temporada 2021

Uma das sensações do Campeonato Paraense 2020, onde terminou a competição na terceira colocação, o Castanhal deu o pontapé para a temporada 2021. O clube apresentou o elenco para o ano que, além de jogar o Parazão, marca o retorno da equipe ao Campeonato Brasileiro - disputará a Série D - e à Copa do Brasil.

Liderado pelo ídolo do Remo Arthur Oliveira, o Rei Arthur - um dos maiores responsáveis pelo sucesso recente do Japiim -, o destaque do Castanhal vai para a contratação do atacante Igo Quadrado, de 26 anos, revelação do Itupiranga no último paraense. O jogador estava no futebol iraquiano, mas já está sob o comando de Arthur.

Confira o atual elenco do Japiim

Goleiros: Axel, Paulo Henrique (ainda vai se apresentar) e Paulo Roberto

Laterais-direitos: Magnum e Daelson

Laterais-esquerdos: PC Timborana (ainda vai se apresentar) e Leandro Cabecinha

Zagueiros: Cleberson, Guilherme, Lucão e Lucas

Volantes: Samuel, Marcos, Lynconl e Derlan

Meias: Fazendinha, Gui Campana, Alexandre, Tharcio e Lukinha

Atacantes: Canga, Fidelis, Pecel, Igo Quadrado e Tiago Dantas

*Comissão técnica:

- Técnico: Artur

- Preparador Físico: Ernandes

- Preparador de goleiros: André Luís

- Auxiliar: Ferreti

- Auxiliar: Risada

- Departamento médico: Dr. André Alho

- Rouparia: Ceará e Melodia

- Massagista: Jacaré

- Comunicação: Jivago Lemos e Jhonathan Cruz