Com o Palmeiras garantido, veja os times que vão para o Mundial de Clubes 2021

O Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1 na final da Libertadores e vai para o Mundial de Clubes 2021, que será disputado nos Emirados Árabes Unidos, possivelmente em fevereiro de 2022. O sorteio dos confrontos vai acontecer nesta segunda-feira (29), assim como o anúncio das datas dos jogos. Veja os sete times do Mundial de Clubes 2021!

Na Liga dos Campeões da Ásia, o Al Hilal, da Arábia Saudita, venceu o Pohang Steelers, da Coreia do Sul, por 2 a 0 na final, e levou a competição. A decisão aconteceu na última terça-feira.

O Chelsea foi o primeiro time a garantir uma vaga no Mundial de Clubes. Os Blues venceram o Manchester City na final da UEFA Champions League por 1 a 0, com o gol anotado pelo alemão Kai Havertz.

O Monterrey, do México, bateu o América-MEX na final da Liga dos Campeões da Concacaf.

O segundo time que garantiu vaga no torneio é o Al-Ahly, do Egito. Terceira colocada no último Mundial, a equipe venceu o Kaizer Chiefs, da África do Sul, por 3 a 0 na final disputada em jogo único, em Marrocos, e sagrou-se campeã da Champions da África.

A equipe do Auckland City, da Nova Zelândia, também já está classificada para o Mundial. O clube conseguiu a vaga de maneira inusitada: Auckland City foi o time de melhor campanha na fase de grupos da Liga dos Campeões da Oceania 2020, ainda antes da pandemia de Covid-19. Mesmo com a retomada do futebol ao redor do mundo, a Champions da Oceania não foi retomada em sua edição de 2020 e a edição de 2021 foi cancelada. Assim, Auckland City ficou com um lugar no Mundial.

Com o Mundial disputado nos Emirados Árabes Unidos, o país tem direito a uma vaga no torneio, que será preenchida pelo campeão da liga nacional 2020/2021. O Al Jazira, assim, está garantido no Mundial.