Com o ouro olímpico, Daniel Alves chega ao 42º título da carreira

Com a conquista olímpica da manhã deste sábado (7), Daniel Alves ampliou ainda mais a marca de maior campeão da história do futebol. Com a medalha de ouro, o lateral do São Paulo chegou a 42 títulos na carreira, cinco deles com a seleção brasileira.

Vestindo a amarelinha, Daniel é bicampeão da Copa América (2007 e 2019) e da Copa das Confederações (2009 e 2013). Além disso, o jogador soma campanhas vitoriosas em todos os clubes por onde passou: Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain e São Paulo. O último título havia sido o Campeonato Paulista de 2021, em maio.

O lateral brasileiro está na frente de Pelé e Messi no ranking de maiores campeões. O Rei do futebol tem 37 títulos, enquanto o argentino também chegou a 37, ao vencer Copa do Rei e Copa América em 2021 .

Veja a lista de títulos de Daniel Alves:

Bahia: Copa do Nordeste (2002)

Sevilla: Copa da UEFA (2005/2006 e 2006/2007); Supercopa UEFA (2006); Copa do Rei (2006/2007); Supercopa Espanha (2007).

Barcelona: Liga dos Campeões (2008/2009, 2010/2011, 2014/2015); Mundial de Clubes (2009, 2011, 2015); Supercopa UEFA (2009, 2011, 2015); Copa do Rei (2008/2009, 2011/2012, 2014/2015, 2015/2016); Campeonato Espanhol (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016); Supercopa Espanha (2009, 2010, 2011, 2013)

Juventus: Campeonato Italiano (2016/2017); Copa da Itália (2016/2017)

PSG: Copa da França (2017/2018); Copa da Liga da França (2017/2018); Supercopa da França (2017); Campeonato Francês (2017/2018, 2018/2019)

São Paulo: Campeonato Paulista (2021)

Brasil: Copa América (2007, 2019); Copa das Confederações (2009, 2013); Olimpíadas de Tóquio (2021)