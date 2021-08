Com Nicolas como titular, Goiás é escalado para partida contra o Remo

Adversário do Remo na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Goiás divulgou a escalação para a partida que começa a partir das 21h30, no estádio da Serrinha, em Goiânia. A grande novidade do time Emeraldino foi a escalação de Nicolas, ex-Paysandu, no time titular.

O centroavante chegou ao clube do Cerrado em julho deste ano, após dois anos em Belém, jogando pelo maior rival do Remo. No Goiás, o atleta já entrou em campo sete vezes e marcou um gol.

No entanto, o que aposta o técnico Marcelo Cabo para o jogo desta noite é no bom retrospecto de Nicolas diante do Leão Azul de Belém. Quando jogava pelo Payasandu, o atacante marcou marcou oito vezes em 15 partidas contra o Remo.

Veja a escalação completa do Goiás para a partida: