Com muita água no gramado Tuna marca nos acréscimos e vence Caeté na Segundinha Paraense

Diante de um temporal, que levou o jogo a ser suspenso por 15 minutos, ainda no primeiro tempo, a Tuna venceu o Caeté por 2 a 1, de virada, jogo do grupo A2 do Campeonato Paraense da Segunda Divisão.

Os gols foram marcados no segundo tempo. Carlos Andrei fez 1 a 0 para o time da zona bragantino. O empate luso veio dois minutos depois com Paulo Rangel, de cabeça.

Já nos acréscimos Paulo Rangel acertou um chute de longe distancia, sem defesa para o goleiro Paulo Henrique.

A Tuna segue com 100% de aproveitamento no grupo, contudo, é segunda colocada pelo saldo de gols.

O Caeté, líder, tem sete gols, contra seis da Águia do Souza. Os bragantinos já encerraram sua participação no grupo. Ao contrário da Tuna que enfrenta o Pinheirense, sábado (21) em Icoaraci, precisando do empate. O General soma 6 pontos.

O jogo, realizado no estádio Francisco Vasques [Souza] foi dirigido por Raymar Klemer que aplicou cartões amarelos para Fernando, Paulo Rangel e Pedrinho, da Tuna; Keoma, do Caeté.

No jogo do grupo A3, realizado em Abaetetuba, no Estádio Humberto Paraense, o Vênus acabou derrotado pelo Paraense por 2 a 1.