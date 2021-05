Com mosaico, torcedores do Flamengo respondem e provocam Fluminense antes da final do Carioca

A bola ainda não rolou para a final do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo, mas as duas torcidas já começaram as provocações que se deram a partir de mosaicos colocados no Maracanã, palco da decisão. Os tricolores começaram na última quinta-feira, e os rubro-negros contra-atacaram neste sábado. A informação foi dada primeiramente pelo site ge.

Como tem sido comum nas partidas como mandante, o Fluminense preparou mais um mosaico no Maracanã para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. A torcida preparou uma homenagem a ídolos e carrascos do Flamengo que fizeram história em decisões do Estadual.

No mosaico, fotos de Assis e Washington, o Casal 20 dos anos 1980, além de "Ame o Rio", o patrocínio que era estampado na camisa tricolor na histórica final do gol de barriga de Renato Gaúcho, em 1995. Há também as bandeiras e faixas das torcidas.

Dessa forma, torcedores do Flamengo quiseram dar a resposta. Segundo o site ge, o mosaico do Rubro-Negro, localizado no setor norte do Maracanã, foi feito em conjunto entre as principais organizadas do clube durante a madrugada entre sexta e sábado. Tanto a diretoria, quanto o marketing do Flamengo auxiliaram nesta operação.

"Quem espera nem sempre alcança" é a frase que está presente no mosaico do Flamengo. Esta é uma menção ao hino do Fluminense, cuja letra original diz "Quem espera sempre alcança". Além disso, o mosaico conta com as taças de alguns títulos do Rubro-Negro, como a Libertadores, Mundial, Recopa Sul-Americana e Supercopa. Também foi feito uma imagem da taça do Campeonato Brasileiro Série C, conquistado pelo Tricolor em 199.

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 21h05, no Maracanã, em partida válida pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca. A volta acontece no próximo sábado, no mesmo horário e local. Ambas as partidas terão transmissão em tempo real do LANCE!.