Técnico do Londrina testa positivo para covid e está fora do jogo contra Ypiranga e Remo

Adversário de Remo e Paysandu na busca pelo acesso para a Série B, o Londrina vai ter um desfalque nos próximos jogos da Série C. O técnico Alemão testou positivo para covid-19 e está afastado da função. O auxiliar técnico Warta é quem está comandando os treinos e vai estar à beira do gramado no jogo contra o Ypiranga, no domingo (10) e também contra o Remo, no dia 16 de janeiro. A informação foi divulgada pela assessoria do Tubarão.

Segundo o clube, o teste foi realizado na tarde de quinta-feira (7) e o treinador alviceleste foi o único do elenco testado positivo para a presença do novo coronavírus.

A assessoria do Londrina informou que Alemão passa bem, não apresenta sintomas mais sérios e está recebendo todo o suporte do clube. Ele foi afastado e está em isolamento social conforme protocolo estabelecido na Diretriz Técnica Operacional para o Retorno das Competições da CBF.

O Londrina informou que Alemão trabalha remotamente com orientações aos atletas e aos demais membros da comissão técnica.

A partida entre Londrina e Ypiranga será às 20 horas de domingo, no Estádio do Café, pela quinta rodada do quadrangular final da Série C. Na semana que vem, o Londrina enfrenta o Remo, no dia 16 de janeiro, às 17 horas, no Mangueirão, em Belém (PA), pela última rodada da fase decisiva da competição.