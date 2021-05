Com jogadores e comissão, ônibus de adversário do Paysandu na Série C pega fogo

Ainda em Campina Grande, a delegação do Botafogo-PB viveu um momento turbulento no trajeto rumo à Souza, cidade onde enfrentará o Nacional de Patos pelo Campeonato Paraibano. O ônibus que transportava a equipe pegou fogo após um problema no motor do veículo. Apesar do susto, nenhum integrante da equipe ficou ferido.+ Confira a classificação do Campeonato Paraibano

Um motorista que passava em frente ao incidente compartilhou nas redes sociais o momento de tensão vivido pelo grupo. No vídeo, é possível ver os atletas do Belo fora do ônibus.

Ônibus que levava a delegação do @BotafogoPB para Sousa teve um problema mecânico no motor e pegou fogo, no entorno de Campina Grande. O Executivo de Futebol do #Belo, Francisco Sales, me confirmou o fato e que estão todos bem. O veículo foi trocado e a delegação seguirá viagem. pic.twitter.com/Hn6VDeZvfR — Iago Sarinho (@IagoSarinho) May 18, 2021

Em nota, o Botafogo-PB ponderou que a empresa contratada para o transporte da equipe providenciou um ônibus substituto. Segundo o diretor de futebol, Francisco Sales, a equipe chegou a tentar apagar o fogo com extintores.

- Estamos viajando e percebemos que deu um problema no motor perto da entrada de Campina Grande. Saímos do veículo, algumas pessoas pegaram os extintores e tentaram apagar o fogo. Mas não houve mais problemas. Está todo mundo bem e não houve prejuízo de materiais do clube ou coisas pessoais dos atletas e do restante da delegação. Foi só o susto - disse o dirigente em entrevista ao portal "GE".