Com jogadores de Remo e Paysandu, Desportiva encara o Palmeiras-SP pela Copa do Brasil Sub-17

A Copa do Brasil Sub-17 mais uma vez terá a Desportiva como representante paraense na competição nacional. A equipe da cidade de Marituba (PA) terá pela frente o Palmeiras-SP, no próximo dia 18 (quarta-feira). A partida está marcada para às 15h, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

A vaga da Desportiva veio pelo critério de ser a última equipe campeã da competição estadual, já que não tivemos Parazão sub-17 por conta da pandemia de covid-19. O técnico Pablo Lima informou ao OLiberal que a equipe começou a preparação no início da temporada, deu uma pausa de 15 dias no mês de julho e retornou as treinos no último dia 26 visando a partida, que será “mata-mata.

Alguns amistosos foram realizados pelo clube paraense, que conta com jogadores do Clube do Remo e também do Paysandu, que chegaram para compor a equipe.