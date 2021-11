Com gol relâmpago de Fred, Fluminense vence o Internacional e se aproxima do G6

Em jogo decisivo para se aproximar da Libertadores, o Fluminense venceu o Internacional por 1 a 0, no Maracanã, nesta quarta-feira, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileiro. Fred abriu o placar no primeiro minuto de jogo, e apesar da pressão adversário, o mandante segurou o resultado em mais um triunfo em casa.

Com o resultado, o Tricolor chega a 51 pontos e se mantém na sétima colocação do Brasileiro, afastado por quatro pontos do Internacional. Assim, o time encosta no Red Bull Bragantino, último clube do G6 com 52 pontos.

GOL RELÂMPAGO

O início do jogo foi marcado por um erro crucial do Internacional. Aos 40 segundos, Bruno Méndez encostou o braço na bola e gerou um pênalti para o Fluminense, que foi convertido por Fred. Com o gol, o centroavante igualou o número de gols com Luiz Henrique, artilheiro do Tricolor na competição.

PRESSÃO COLORADA

A vantagem fez o Fluminense recuar, e o Inter foi para cima em cobrança de falta de Palacios e depois com Cuesta após cruzamento de Edenílson. No entanto, o Flu conseguiu se segurar.

