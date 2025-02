Com gol de Vegetti, Vasco vence Botafogo e pega o Flamengo na semifinal do Carioca

Foi com emoção até o fim, mas o Vasco venceu o clássico contra o Botafogo por 1 a 0 e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Carioca. O confronto aconteceu na noite deste domingo (23), em São Januário. O único gol da partida foi marcado por Vegetti, de pênalti, ainda no primeiro tempo. Com esse resultado, o Vasco assegurou a quarta colocação e agora enfrentará o Flamengo na disputa por uma vaga na final. Já o Botafogo está eliminado da competição.

Como foi o jogo

O duelo entre Vasco e Botafogo foi equilibrado em São Januário, com as duas equipes demonstrando muita disposição em cada lance. A estratégia do técnico Cláudio Caçapa foi determinante para um Botafogo competitivo, já que ele optou por escalar a equipe principal, ao contrário do que se esperava.

Nos primeiros 15 minutos, o Botafogo teve maior volume de jogo, com Marlon Freitas, Matheus Martins e Igor Jesus se movimentando bastante no ataque. O Vasco, por sua vez, apostava nos contra-ataques e nos erros do adversário. Foi assim que saiu o gol da vitória: aos 16 minutos, Paulo Henrique cruzou e Cuiabano tocou com o braço na bola dentro da área, resultando no pênalti que Vegetti converteu aos 18 minutos.

No segundo tempo, a pressão se inverteu. O Vasco criou boas oportunidades nos primeiros minutos, com Lucas Freitas quase marcando de cabeça aos 7 e Vegetti desperdiçando duas chances antes dos 13. Apesar do domínio, o placar permaneceu inalterado.

Nos últimos 10 minutos, o Botafogo pressionou em busca do empate. Cláudio Caçapa promoveu mudanças no time, e Savarino quase marcou aos 37, em um chute forte que passou perto da trave. No entanto, o Vasco segurou o resultado até o apito final.

Próximos desafios

Com a vitória e a combinação de resultados – incluindo os triunfos do Fluminense sobre o Bangu e do Nova Iguaçu contra o Madureira –, o Vasco encerrou a Taça Guanabara na quarta posição e enfrentará o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca.

Já o Botafogo, sem chances na Taça Rio, volta suas atenções para a decisão da Recopa Sul-Americana. Na próxima quinta-feira (27), a equipe enfrentará o Racing, da Argentina, em casa, tentando reverter a desvantagem de 2 a 0 do jogo de ida.