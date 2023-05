Com gol de Leandro Cearense, Tuna Luso perde para o Trem-AP na estreia na Série D

A Tuna Luso perdeu em sua estreia na Série D do Brasileiro. Jogando fora de casa, a Águia Guerreira foi derrotada por 1 a 0 pelo Trem-AP no Estádio Olímpico Zerão, em Macapá. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Leandro Cearense, ex-Remo e Paysandu, cobrando pênalti.

Apesar da Tuna ter entrado em campo com um time recheado de novos contratados - 14 jogadores foram anunciados pelo clube na última semana, além do técnico Júlio César Nunes - o confronto teve bastante equilíbrio, apesar da falta de entrosamento cruzmaltina. O Trem conseguiu se sobrepor depois que o atacante Pedrinho, da Lusa, foi expulso no segundo tempo.

"Criamos bastantes, sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas, até a expulsão do Pedrinho, [o jogo] estava controlado. A gente conseguiu fazer um jogo equilibrado na parte defensiva e também estava chegando [no ataque]. A partir do momento que a gente teve a expulsão, a gente começou a sofrer, o Trem cresceu, começou a ganhar campo e a gente teve que fazer algumas trocas para tentar dar vitalidade", explicou o técnico tunante para a Rádio Diário FM, de Macapá.

"É o primeiro jogo, há falta de ritmo, claro que o resultado não é o que a gente gostaria, mas a gente tem muito a crescer e provou que vai crescer ao longo da competição", concluiu Júlio César Nunes.

O atacante Leandro Cearense perdeu várias oportunidades, mas conseguiu enfim balançar as redes em boa cobrança de pênalti, batida no meio do gol, enganando o goleiro Régis. "Já vinha me incomodando que eu errei, tive uma oportunidade, não sou acostumado a errar gol de cabeça, mas graças a Deus tive a oportunidade de pênalti. O goleiro sabia aonde eu ia bater porque já joguei com ele, mas fui feliz, bati no meio, devagarzinho. Agora é trabalhar, consertar os erros, que vamos atrás dos objetivos", avaliou Cearense.

O próximo desafio da Tuna Luso na Série D será contra o Nacional-AM, em Belém. A partida será no próximo domingo, dia 14, no Estádio do Souza, a partir das 15h (de Brasília). O Trem-AP joga no sábado que vem contra o Humaitá-AC, às 18h, no Estádio Florestão, em Rio Branco, capital do Acre.