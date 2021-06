Com filho torcedor do Remo, ex-Paysandu bate-bola na Curuzu durante treino do Guarani

O paraense Rodrigo Andrade, cria das categorias de base do Paysandu, esteve na Curuzu a tarde de ontem (21), para o último treinamento do Guarani-SP, que enfrenta o Remo na noite de hoje (22), no Baenão, às 21h30, pela sexta rodada da Série B. O atleta defende o Bugre campineiro e teve a presença do filho João, que é torcedor do Remo, mas que estava vestido com a camisa do Guarani.

Leia mais

. Com filho remista, volante ex-Paysandu chama a criança de 'sofredor' em rede social

. Assista: ex-Paysandu, volante briga com companheiro em campo pelo Paulistão

Em 2020 o jogador postou uma foto com o filho, no Instagram, e o chamou de "sofredor", já que João estava vestindo a camisa do Remo. Ontem Rodrigo Andrade bateu bola com o filho no gramado da Curuzu e a assessoria de comunicação do Bugre registrou o momento. Em postagem no Twitter, o Guarani brincou e disse que o João está pronto para a partida.

“Nossa Família Bugrina... Coisa linda o João, filho do Rodrigo Andrade, no treino do Bugre hoje na Curuzu! Já tá pronto pro jogo, Nação!”, publicou o clube.

Com a camisa do Paysandu, o volante Rodrigo Andrade conquistou dos Parazões e uma Copa Verde, atuando em 67 partidas e marcando sete gols, dois deles contra o Remo, um pela Copa Verde de 2016 e outro pelo estadual em 2017.

Remo x Guarani duelam às 21h30 desta terça-feira (22), no Beenão, em Belém. A partida terá transmissão com pré e pós-jogo, além do lance a lance em OLiberal.com.