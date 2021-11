Com ex-Remo na lista, Conmebol abre votação para melhor jogador da Copa Libertadores 2021

O atacante paraense Rony é um dos seis indicados ao prêmio de melhor jogador da Copa Libertadores de 2021. E a Conmebol lembrou nas redes sociais que a votação pela internet está aberta (vote aqui).

Além de Rony, concorrem ao prêmio pelo Palmeiras o goleiro Weverton e o meia Raphael Veiga. Rony e Weverton já disputaram o prêmio individual da Libertadores de 2020, quando o Palmeiras enfrentou o Santos. Na oportunidade, quem venceu foi Marinho, atacante do Peixe.

Pelo Flamengo, estão os atacantes Bruno Henrique e Gabigol e o meia Arrascaeta. Em 2019, quando o Rubro-Negro foi bicampeão da América sobre o River Plate, Bruno Henrique levou o anel de melhor jogador da competição.

Anel

O anel tem 122 diamantes. Ele é feito todo de ouro e possui pedras preciosas completando o formato do Centenário, além de um pedrisco que simboliza um gramado de futebol com 10 diamantes, que faz referência aos países participantes do torneio. No interior do anel, uma safira amarela, um diamante e um topázio azul homenageiam a bandeira do Uruguai.

Agenda

A final da Copa Libertadores da América 2021 entre Palmeiras e Flamengo será neste sábado (27), às 17 horas, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Após a partida, a Conmebol anunciará o vencedor do prêmio de melhor jogador da competição.