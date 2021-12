Com Eduardo Ramos, Yago Pikachu e ex-BBBs, influencer realiza jogo solidário em Belém

"Por um momento feliz e um sorriso no rosto". É com esse lema que o ex-jogador e ex-BBB Hadson Nery realiza um jogo beneficente em Belém no dia 22 de dezembro. O influencer reúne uma lista de personalidades do Pará e no Brasil para fazer uma partida de futebol descontraída, mas com o objetivo de ajudar quem mais necessita de ajuda.

"Ano passado, por conta da pandemia, tivemos ajuda de empresas que doaram alimentos. Conseguimos doar mais de 1,5 tonelada para pessoas carentes. Esse ano vamos abrir para a presença do público e esperamos uma grande participação", explica Hadson.

A partida do dia 22, que ainda não tem local definido, será entre "Amigos do Hadybala" e "Estrelas Paraenses". As entradas para o jogo custam um quilo de alimento não perecível e uma peça de brinquedo.Todo material arrecadado será doado para comunidades carentes da grande Belém.

Além de descontração, não vai faltar gente conhecida em Belém. Do lado dos "Amigos do Hadybala", estão personalidades como os ex-BBBs Felipe Prior e Lucas Gallina, Cartolouco e o ex-jogador Donizete Pantera.

Por parte das "Estrelas Paraenses", vários jogadores e ex-jogadores devem entrar em campo. Entre eles, Eduardo Ramos, Yago Pikachu, Felipe Gedoz, Vinícius e os ex-jogadores Zé Augusto e Giovani. Além disso, participam os cantores Júlio Cezar, do Nosso Tom, e MC Loro.

Em breve, mais informações sobre o evento serão divulgadas.