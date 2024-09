Com dois gols de Deyverson, Atlético-MG vence o Fluminense e avança à semifinal da Libertadores

Com dois gols de Deyverson, que entrou em campo ainda no primeiro tempo no lugar de Bernard, o Atlético garantiu uma vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense nesta quarta-feira (25) e avançou para as semifinais da competição. No jogo de ida, realizado no Rio de Janeiro, o time carioca havia vencido por 1 a 0.

A classificação do Galo foi obtida com muita determinação. Dominando as ações durante toda a partida, o time mineiro fez por merecer o resultado e eliminou o Fluminense. Agora, o Atlético enfrentará o River Plate na semifinal, com os jogos previstos para os dias 23 e 30 de outubro, pendentes de confirmação pela Conmebol.

Como o River teve uma campanha superior na fase de grupos, terá a vantagem de decidir a vaga em casa, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O próximo compromisso do Galo será pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (28), contra o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Já o Fluminense, comandado por Mano Menezes, encara o Atlético-GO no mesmo dia, às 16h, em Goiânia.

A partida

Logo aos cinco minutos de jogo, Arana arriscou um chute que acabou acertando a mão de Árias dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Hulk bateu mal, facilitando a defesa do goleiro Fábio.

O Atlético seguiu pressionando o time carioca. Aos 17 minutos, Lyanco encontrou Scarpa com um excelente passe. O lateral avançou, cortou a marcação e chutou cruzado, com a bola passando perigosamente próxima à trave. Pouco depois, Arana forçou Fábio a mais uma boa defesa, e Hulk, no rebote, mandou a bola para fora, levantando a torcida mais uma vez.

A primeira resposta do Fluminense veio aos 23 minutos, quando Kauã Elias conseguiu um escanteio após boa jogada. Na cobrança, Thiago Silva subiu bem de cabeça, mas a bola passou por cima do gol defendido por Everson.

O Atlético ainda teve mais chances no primeiro tempo. Aos 30 minutos, Paulinho tentou, mas foi bloqueado pela defesa; no rebote, Battaglia acertou a trave com um chute forte. Arana também desperdiçou uma boa oportunidade aos 36 minutos, ao não conseguir concluir com a força necessária.

Perto do final do primeiro tempo, Bernard sofreu uma lesão após cometer falta em Serna e teve de deixar o campo chorando, sendo substituído por Deyverson.

Segundo Tempo

Logo no início da segunda etapa, o Galo finalmente conseguiu transformar a pressão em gol. Aos cinco minutos, após um cruzamento de Scarpa, Deyverson cabeceou com precisão e abriu o placar.

Um minuto depois, Deyverson quase ampliou ao deixar Paulinho de frente para o gol, mas o camisa 10 isolou a bola de forma inacreditável. Aos 12 minutos, Scarpa obrigou Fábio a fazer mais uma grande defesa, em um chute que parecia ir direto para o ângulo.

O Atlético continuou buscando o segundo gol, enquanto o Fluminense não conseguia se impor e era rapidamente bloqueado nas suas tentativas de ataque. Aos 39, Hulk lançou Paulinho em boa condição, mas o atacante, pressionado, chutou fraco nas mãos do goleiro.

Aos 43 minutos, Hulk avançou pela direita e cruzou para Deyverson, que, de cabeça, marcou seu segundo gol e garantiu a classificação do Atlético para a próxima fase.

Ficha Técnica

Atlético: Everson; Lyanco, Rodrigo Battaglia, Junior Alonso, Guilherme Arana; Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Bernard (Deyverson), Paulinho (Rubens) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo); Facundo Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso (Lima); Arias, Serna (Antônio Carlos) e Kauã Elias (Germán Cano). Técnico: Mano Menezes

Data e horário: quarta-feira, 25 de setembro de 2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

Gols: Deyverson, aos cinco minutos, e aos 43, do segundo tempo, para o Atlético

Cartões amarelos: Hulk, Bernard (CAM); Bernal, Fábio (FLU)

Arbitragem: Wilmar Roldán (COL)

Auxiliares: Jhon León (COL) e Jhon Gallego (COL)

VAR: Jhon Perdomo (COL)

Público: 43.659

Renda: R$ 3.782.448,00