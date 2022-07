Com dois de Luciano, São Paulo vence o Atlético-GO fora de casa pelo Brasileirão

O São Paulo bateu o Atlético-GO neste domingo (3) por 2 a 1, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e conquistou a primeira vitória fora de casa no Brasileirão. Os dois gols tricolores foram marcados pelo atacante Luciano. Marlon Freitas diminuiu para o time da casa.

Com o resultado, o Tricolor paulista conseguiu os três pontos e encostou no G6, estando há sete pontos da liderança. Já o Dragão permanece com 17 somados, na 17ª colocação.

São Paulo volta a campo na quinta-feira (7), pelo jogo de volta pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana contra a Universidad Católica, às 21h30, no estádio do Morumbi. O Atlético-GO joga no mesmo dia e no mesmo horário, também pela Sul-Americana, contra o Olimpia.