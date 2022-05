Com dois de Hulk e golaço de joia da base, Atlético-MG vence e se classifica na Libertadores

Não foi tão fácil quanto o placar sugere, mas o Atlético-MG venceu o Independiente Del Valle por 3 a 1, no Mineirão, na noite desta quinta-feira (19), pela Copa Libertadores. Com o resultado, o Galo garantiu uma vaga nas oitavas de final e, na rodada final, define se passa como líder ou não.

Logo aos nove minutos de jogo, Hulk abriu o placar. Lindo passe do volante Allan, que dominou e bateu cruzado, para abrir o placar. O segundo veio apenas no segundo tempo, e novamente com Hulk. O atacante recebeu novo lançamento, na área, e deu uma cavadinha para ampliar.

O Del Valle, que insistia em diminuir o placar, o meia Gaibor fez o primeiro dos equatorianos. Porém, já no último lance, o jovem Savinho recebeu na direita, cortou para dentro e bateu no ângulo para fazer um golaço. 3 a 1 para o Atlético-MG.