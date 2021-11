Com dois de Danrlei, Paysandu vence Castanhal e avança à semifinal da Copa Verde

Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Paysandu deslanchou na etapa final e garantiu a classificação a mais uma semifinal de Copa Verde. Os bicolores venceram o Japiim da Estrada por 3 a 1, com direito a dois gols do centroavante paraense Danrlei. Marlon completou o placar para o time alviceleste, enquanto Pecel, de pênalti, descontou para o time da casa.

Com o resultado, o Papão avança no torneio regional e aguarda o vencedor do confronto entre Manaus e Remo - equipes fazem o jogo de ida das quartas de final na sexta-feira, no Amazonas. Ao Castanhal, resta a reformulação da equipe já projetando a temporada de 2022, que inicia na segunda quinzena de janeiro.

.VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

O jogo

O duelo desta quarta-feira, às 15h, no Modelão, teve gramado pesado em razão da chuva que contemplou a região ao longo de todo o dia. Ainda assim, as equipes apresentaram bom futebol. O Paysandu começou melhor e precisou de pouco tempo para inaugurar o placar.

Logo aos 10, Marlon fez jogada individual pela ponta esquerda, avançou à linha de fundo e cruzou na medida para Danrlei cabecear com força, estufando as redes: 1 a 0. Mas, depois de marcar, o Papão viu a reação do Castanhal.

Danrlei abriu o placar de cabeça (Igor Mota / O Liberal)

Pressão aurinegra

O time aurinegro partiu para cima do time da capital e pressionou. O Aurinegro criou várias chances, levou muito perigo à meta de Victor Souza, mas só conseguiu igualar já no finalzinho. Aos 38, o árbitro viu pênalti de Victor Souza em Pecel. O próprio atacante bateu, deslocou o goleiro bicolor e deixou tudo igual: 1 a 1.

A equipe da casa ainda teve oportunidades para virar, mas parou no arqueiro alviceleste.

Pecel descontou para o Japiim cobrando pênalti (Igor Mota/O Liberal)

Papão se solta

Os bicolores voltaram melhores para a etapa final e não demoraram a abrir vantagem no placar. Primeiro, Marlon aproveitou bate e rebate na área para recolocar o Papão na frente, aos 7; pouco depois, aos 16, Danrlei fez o seu segundo gol do dia e deixou a equipe em situação confortável na partida: 3 a 1 para o Paysandu.

Com a partida transcorrendo para a sua reta final, o Castanhal perdeu rendimento e não conseguiu reagir. Nem mesmo com o técnico Cacaio lançando o time à frente, com as entradas de Ruan e Vitinho. Do outro lado, o interino Wilton Bezerra postou o Papão de maneira a se fechar e cadenciar o jogo, proposta que foi suficiente para confirmar, sem sustos, o avanço a sua 7ª semifinal em oito edições da Copa Verde.

FICHA TÉCNICA

Copa Verde - quartas de final (volta)

Castanhal 1 x 3 Paysandu

Data: quarta-feira (10)

Horário: às 15h

Local: Estádio Modelão

Árbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS)

Assistentes: Cicero Alessandro de Souza (MS) e Ruy Cesar Lavarda Ferreira (MS)

Quarto árbitro: Ignacio Jose de Almeida Pedo (PA)

Cartões amarelos: Ricardo Capanema e Ruan (CEC); Perema, Sallinas, Ratinho, Yan e Robinho (PSC)

Gols: Danrlei (10/1T e 16/2T) e Marlon (7/2T) [PSC]; Pecel (37/1T).

Castanhal: Axel; Roni, Guilherme, Cleberson, Lucas; Samuel, Capanema (Ruan); Pedrinho (Jefferson), Lukinha e Pecel (Canga); Leandro Cearense (Vitinho). Técnico: Cacaio.

Paysandu: Victor Souza; Marcelo (Laércio), Perema, Victor Sallinas e Diego Matos; Ratinho (Yan), Marino e Ruy (Jhonnatan); Marlon, Robinho (José Aldo) e Danrlei (Thiago Santos). Técnico: Wilton Bezerra.