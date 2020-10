Com Diego Alves de volta e sem Pedro Rocha, Flamengo divulga os relacionados para enfrentar o Goiás

Com o "reforço" de Diego Alves, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Goiás, que será disputado nesta terça-feira, às 18h, no Maracanã. O goleiro volta após se recuperar de uma lesão no ombro, sofrida na vitória sobre o Santos, em 30 de agosto. Outra novidade é a presença do jovem Lázaro, de 18 anos.

Por outro lado, o Flamengo segue sem contar com o atacante Pedro Rocha, que está em fase final de recuperação de lesão na coxa esquerda. O clube divulgou que o atleta foi submetido a novas avaliações, que constataram um déficit de força muscular. Dessa forma, o atacante permanece aos cuidados do departamento médico e da preparação física.

Além de Pedro Rocha, o Flamengo conta com uma série de desfalques. Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Isla e Arrascaeta estão com suas respectivas seleções, enquanto Gabigol se recupera de lesão no tornozelo e Diego Ribas cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Um provável time do Flamengo é formado por: Hugo Souza (Diego Alves); Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira (Natan) e Renê; Willian Arão, Thiago Maia (Gerson) e Pepê (Vitinho); Michael, Lincoln (Pedro) e Bruno Henrique.