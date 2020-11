Com destaque para os jogos da dupla Re-Pa, programa Último Lance discute a rodada da Série C

Em mais edição do Último Lance, os jornalistas Felipe Saraiva, Nilson Cortinhas, Pio Neto e Andre Gomes falam sobre a derrota do Remo para o Santa Cruz na Série C. Além disso, discutem a partida de logo mais em que o Paysandu visita o Imperatriz, a partida das 20h, no Estádio Frei Epifânio. O programa começa às 18h, no Facebook, YouTube e Rádio Liberal AM. Aproveite e deixe a sua pergunta nas redes sociais de O Liberal sobre as temáticas.