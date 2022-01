Com destaque para Esmac, Pará tem três equipes entre as 90 melhores do futebol feminino no Brasil

A Esmac-PA é o time do Pará melhor colocado no Ranking Nacional de Clubes de Futebol Feminino de 2022 da CBF. A lista foi divulgada na última sexta-feira (14) pela Diretoria de Competições da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Na 22ª posição, com 3788, é o 1º clube do Pará e o segundo da região Norte melhor bem colocado. A Esmac perdeu apenas para o Iranduba-AM, que tem 6300 e está na 12ª colocação do ranking.

Pinheirense é o 45º com 2060 pontos. Em seguida, vem a Tuna Luso na 87ª posição, com 276 pontos. Apesar de possuírem times de futebol feminino, Remo e Paysandu ficaram de fora do ranking da CBF. O ranking é estabelecido a partir de um cálculo sobre o desempenho dos clubes em competições das últimas cinco temporadas.

Neste ano, a Esmac vai disputar a Supercopa do Brasil e também a Série A1 do Campeonato Brasileiro.

Ranking da CBF (Reprodução)

Liderança

Pelo segundo ano consecutivo, o Corinthians é o líder do Ranking Nacional de Clubes de Futebol Feminino da CBF de 2022. Atual tricampeão do Brasileirão Feminino, o time paulista segue no ponta da tabela com 11.360 pontos. A liderança veio diante da tríplice coroa. Além do Brasileiro, as comandadas de Arthur Elias foram campeãs da CONMEBOL Libertadores Feminina e do Campeonato Paulista.

Na vice-liderança, aparece novamente a Ferroviária com 8.952 pontos. Depois vem Avaí/Kindermann (8.632) em 3º, Santos (8.568) em 4º, e Flamengo (8.112) em 5º.