Com comentários de Neto, Bandsports terá transmissão de Uruguai x Brasil em pay-per-view

Os fãs de esporte poderão acompanhar a Seleção Brasileira no pay-per-view da TV fechada. O BandSports, canal esportivo de TV por assinatura da Band, transmitirá o jogo entre Uruguai x Brasil, nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), pela 4º rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, com narração de Oliveira Andrade e comentários de Neto. A informação é do jornalista Júlio Gomes, do UOL.

O PPV da BandSports também irá exibir todos os outros quatro jogos da rodada, incluindo o duelo entre Peru x Argentina, às 21h30, em Lima. O preço para a compra do pacote será de R$19,90. O duelo entre Uruguai x Brasil não será vendido à parte, ou seja, quem comprar o clássico terá, necessariamente, direito a todos os jogos da 4ª rodada.

O clássico sul-americano, no entanto, continua sem exibição para a TV aberta. A Globo não entrou em acordo com a Mediapro, empresa espanhola detentora dos direitos de transmissão de oito seleções na competição, e desistiu de exibir a partida. A emissora, no entanto, vai repetir o trabalho realizado no jogo contra o Peru, no mês passado.

Em outubro, as emissoras de TV aberta encontraram o mesmo problema nas negociações para transmitir o duelo entre Peru x Brasil, que terminou com goleada brasileira por 4 a 2, com direito a três gols de Neymar. Na ocasião, a CBF adquiriu os direitos e repassou para a TV Brasil. Além da BandSports, o jogo também terá transmissão do EI Plus, streaming da Turner, que mais uma vez licenciou os direitos exclusivos da plataforma on-line nas Eliminatórias.