Com calendário cheio para 2022, Tuna tenta a contratação de goleiro ex-Paysandu

A atual vice-campeão paraense segue buscando reforçar o elenco para a temporada 2022. A Tuna terá calendário cheio no próximo ano, com Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil, além do Campeonato Brasileiro da Série D. A Águia Guerreira procura no mercado por um goleiro e que pode ser um velho conhecido da torcida do Paysandu. A informação foi confirmada pelo dirigente da Tuna, Vinícius Pacheco.

A diretoria da Lusa está interessada no goleiro Ivan, de 37 anos, que teve passagem pelo Paysandu na temporada 2015, disputando apenas cinco partidas com a camisa alviceleste. O jogador é experiente, já atuou por equipes como Operário-PR, Joinville-SC, Goiás-GO, além da Chapecoense-SC. Seu último clube foi o Santo André-SP.

Outro ex-Paysandu

Em 2021 a Tuna também recorreu a um outro ex-goleiro do Papão. A Lusa teve como Camisa 1 durante o Parazão o arqueiro Gabriel Bubniack, de 24 anos, que passou pelo Paysandu nas temporadas 2017 e 2018, porém não chegou a entrar em campo pelo Bicolor.