Com avaliação positiva do técnico Matheus Lima, Tapajós vence Carajás no jogo amistoso no “Mamazão”

O Tapajós venceu o Carajás no jogo amistoso realizado na manhã deste sábado (20) no CT do Pica-Pau [Mamazão] em Outeiro.

O gol da vitória do Boto foi marcado pelo atacante Júnior Rato, ainda no começo de partida.

Os dois times estão em preparação para o Parazão que começa dia 28. O Tapajós enfrenta o Independente, em Tucurui. O Carajás recebe o Bragantino em Belém.

O técnico Matheus Lima disse que o jogo foi bastante positivo. “Na minha avaliação foi positiva, embora ainda enfrentamos algumas dificuldades por não estar na nossa cidade. Sabemos que temos um grupo unido, então, temos condições de fazer um bom trabalho”, comentou.

Sobre o jogo, contou que o Tapajós esteve num limite muito bom no primeiro tempo com uma organização tática bem traçada. Então, isso foi um dos pontos positivos do time. O resultado do jogo não importa, o que valeu pra nós foi a evolução da equipe. Foi um amistoso produtivo”, analisou.

Matheus usou uma equipe no primeiro tempo e outra no segunda. E ambas demostraram maturidade, segundo a observação do comandante.

Após o final do amistoso Matheus Lima desejou boa sorte ao Carajás. “Desejamos que o Carajás faça uma boa competição e que eles possam conseguir seus objetivos”.

Baixa

O atacante Danúbio foi a baixa do Tapajós no amistoso com o Carajás. No segundo tempo, após substituir Junior Rato, sofreu uma entorse no joelho esquerdo num lance em que tentava se livrar do marcador.

De imediato saiu de campo e passou receber tratamento. Na segunda-feira (22) será reavaliado pelo departamento médico do clube.

Retorno

O ala esquerdo Jakinha pode assinar com o Boto. Ele vem sendo avaliado pela comissão técnica. Ano passado o santareno esteve atuando pelo ASA de Arapiraca. Recentemente disputou a primeira fase do Campeonato Carioca pelo Cabofriense. Jakinha, 29 anos, teve boa passagem pelo Clube do Remo no ano de 2017.