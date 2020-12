Com titulares pendurados, Remo e Paysandu avaliam se vão poupar ou não no clássico

Na próxima fase da Série C, os cartões amarelos serão zerados. No entanto, ainda há possibilidade de Remo e Paysandu ficarem sem seus jogadores principais no jogo de estreia no quadrangular final. Isso porque se alguém for expulso ou tomar o terceiro amarelo no Re-Pa vai cumprir suspensão na partida seguinte.

No Remo, dos cinco pendurados, quatro estão atuando como titulares. São eles: Lucas Siqueira, Gelson, Wallace, Mimica e Marlon. Já no Paysandu, dos oitos pendurados, três sempre são titulares. São eles: Tony, PH, Juninho, Uilliam Barros, Nicolas, Wesley Matos, Serginho e Alex Maranhão.

Apesar da possibilidade de ter algum jogador suspenso na primeira rodada do quadrangular, o técnico do Paysandu, João Brigatti, disse que colocar contra o Remo os jogadores que estiverem em melhores condições.

“Dificuldade grande de responder. Porque é para quebrar cabeça. Queira ou não queira, nos já estamos classificados, mas é um clássico. E ele movimenta multidões. Nossa cabeça está voltada para esse clássico e vamos com os atletas em melhores condições que acharmos no momento”, afirmou.

Já o técnico do Remo, Paulo Bonamigo, não deve poupar jogadores pois precisa dar ritmo para a equipe que sofreu com desfalques nas últimas rodadas.

“O grupo estava crescendo, teve uma oscilação, um período em que ficamos sem Eduardo Ramos, Tcharlles, Wallace, Salatiel, sem o Hélio por cartão. Isso faz um peso enorme dentro da partida, você perde as opções ofensivas. Tem o Augusto chegando, um atleta que a gente precisa dar ritmo e entrosamento. Vamos deixar esse grupo cada vez mais forte para o momento decisivo, que é um novo campeonato que se avizinha”, afirmou o técnico do Remo após o jogo contra o Manaus.

A partida entre Remo e Paysandu será às 17 horas de sábado, no Mangueirão.