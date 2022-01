Após de saída de Michael, Flamengo faz acordo com Santos e fecha com Marinho

Com a saída de Michael para o Al Hilal, o Flamengo fechou a contratação do atacante do Santos Marinho nesta quinta-feira (27). De acordo com o jornal “O Globo”, o acordo entre os clubes veio por conta do desejo do jogador de sair do time paulista. Marinho vai assinar contrato para duas temporadas com o Mengão.

O Santos esperava alguma proposta do exterior, mas a negociação com o Flamengo vai render cerca de R$ 6 milhões, o que não teria se o atacante saísse livre no meio do ano. Marinho deve chegar ao Flamengo nesta semana para assinar o contrato.

O jogador de 31 anos é conhecido por não ser fácil de lidar. Depois de cobrar em público o pagamento dos salários em dia, o atleta deixou o clima tenso no Santos. Além disso, Marinho tem um jeito explosivo. Contudo, o jogador sempre agradou dentro de campo. Na última temporada, com a camisa do Santos, Marino fez 27 jogos e marcou seis gols.