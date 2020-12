Com a dupla Re-Pa, CBF divulga a lista de participantes da Copa Verde 2020

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (4) a lista dos 24 clubes que vão participar da edição da Copa Verde 2020, que terá início em 20 de janeiro de 2021 e o último jogo está previsto para 24 de fevereiro.

A novidade paraense na lista é presença do São Raimundo-PA no lugar do Independente. Já Remo e Paysandu estão confirmados na próxima edição do torneio regional.

Segundo a CBF, o São Raimundo entrou na vaga porque o Goiás desistiu da participação. Com isso, o Pará já tinha as três vagas preenchidas e a que seria do Independente passou para o Vitória, do Espírito Santo.

Nesta edição, serão utilizadas apenas oito datas, porque as duas primeiras fases serão disputadas em jogo único, com mando de campo do time melhor posicionado no ranking nacional de clubes. Quartas, semifinal e final terão mando definidos por sorteio.

A primeira fase (jogo único) será dia 20 de janeiro. A segunda fase será 24 de janeiro. As quartas de final dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro. As semifinais serão 13 e 17 de fevereiro. As finais serão 21 e 24 de fevereiro.

Confira a lista dos participantes:

Atlético-GO

Remo

Cuiabá

Atlético-AC

Manaus

Gama

Palmas

Águia Negra-MS

Real Noroeste-ES

Ji-Paraná

Santos-AP

São Raimundo-RR

Paysandu

Vila Nova

Luverdense

Rio Branco-AC

Aparecidense-GO

São Raimundo-PA

Galvez-AC

Operário Várzea Grande

Fast-AM

Brasiliense

Vitória-ES

Aquidauanense-MS