Com a Copa Verde deste ano marcada para janeiro de 2021, dupla Re-Pa vai analisar a participação

A CBF divulgou nesta sexta-feira a tabela básica da Copa Verde 2020, que inicia em janeiro de 2021. A dúvida ficou em relação à participação de Remo e Paysandu no torneio. A reportagem entrou em contato com as diretorias de Remo e Paysandu. Do lado bicolor, o presidente Ricardo Gluck Paul disse que a situação ainda será analisada.

“Deixa a gente digerir direito. Imagina que o estadual começa em fevereiro também. Os atletas não terão férias? Sem cota, sem público, etc. Pode ser que tenha algo que ainda não enxergamos”, afirmou.

Copa Verde: CBF confirma realização da competição temporada 2020; início será em 2021

O Remo deu uma resposta parecida com a do mandatário bicolor, informando que a diretoria vai analisar ainda toda a situação para poder se pronunciar melhor sobre a Copa Verde.

O Cuiabá é o atual campeão da Copa Verde. O time conquistou o segundo título ano passado, em Belém. A disputa foi contra o Paysandu, que também tem dois títulos na competição. O Remo nunca venceu a Copa Verde. O campeão da edição 2020 Copa Verde garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil.