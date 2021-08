Com 23 clubes, FPF divulga inscritos para a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Paraense; veja a lista

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou nesta segunda-feira (9) a lista dos clubes inscritos para a disputar da Segunda Divisão do Campeonato Paraense, conhecido como Segundinha. No total, 23 times vão participar da competição. A previsão é que no dia 15 de agosto a tabela da competição seja divulgada. Inicialmente, a competição está marcada para começar no dia 15 de outubro. No entanto, pode sofrer alteração.

Veja a lista de inscritos na Segundinha:

01 - AMAZÔNIA INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE

02 - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA TIRADENTES

03 - ALTAMIRA ESPORTE CLUBE

04 - ATLÉTICO CLUBE IZABELENSE

05 - CAMETÁ SPORT CLUB

06 - CLUBE ATLÉTICO PARAENSE

07- CLUBE ATLÉTICO VILA RICA

08 - CAPITÃO POÇO ESPORTE CLUBE

09 - ESMAC ESPORTE CLUBE

10 - PARAENSE SPORT CLUB

11 - PARAUAPEBAS FUTEBOL CLUBE

12 - PEDREIRA ESPORTE CLUBE

13 - PINHEIRENSE SPORTE CLUBE

14 - SANTA ROSA ESPORTE CLUBE

15 - SANTOS ATLHÉTICO CLUBE DO PARÁ

16 - SÃO FRANCISCO FUTEBOL CLUBE

17 - SÃO RAIMUNDO ESPORTE CLUBE

18 - SOCIEDADE ESPORTIVA CAETÉ

19 - SPORT CLUBE BELÉM

20 - SPORT REAL FUTEBOL CLUBE LTDA.

21 - SPORTING FONTE NOVA

22 - UNIÃO PARAENSE FUTEBOL CLUBE

23 - VÊNUS ATLÉTICO CLUBE