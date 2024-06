Colômbia x Costa Rica: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (28/06) pela Copa América

Colômbia x Costa Rica disputam hoje, sexta-feira (28/06), a fase de grupos da Copa América. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio University of Phoenix, em Glendale, Arizona, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Colômbia x Costa Rica ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Colômbia estreou pela Copa América com uma vitória de 2 a 1 sobre Paraguai. Já Costa Rica empatou com Brasil por 0 a 0.

VEJA MAIS

Colômbia x Costa Rica: prováveis escalações

Colômbia: Vargas; Muñoz, Mina, Cuesta e Machado; Richard Ríos, Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Borré. Técnico: Néstor Lorenzo.

Costa Rica: sem informações.

FICHA TÉCNICA

Colômbia x Costa Rica

Copa América

Local: Estádio University of Phoenix, em Glendale, Arizona, EUA

Data/Horário: 28 de junho de 2024, 19h