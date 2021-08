Clubes decidem regulamento da Série B do Parazão e aprovam terceira divisão

Uma reunião realizada na noite desta terça-feira (10) na sede da Federação Paraense de Futebol (FPF) aprovou o novo regulamento da Série B do Campeonato Paraense de 2021. A competição deverá começar a partir do dia 17 de outubro e será finalizada em 11 datas. O Liberal conseguiu detalhes do novo formato de disputa em primeira mão.

Ficou acordado entre os clubes que os 23 times inscritos na competição serão divididos em seis grupos. Uma das chaves terá apenas três equipes, enquanto as demais contarão com quatro.

Classificam à próxima etapa os primeiros colocados de cada grupo, além dos melhores segundos colocados, levando em consideração apenas os grupos B, C, D, E e F. O grupo A, terá como classificado apenas o líder da chave.

Na segunda fase, as equipes disputam duelos de mata-mata, em quartas de final, semifinais e final. Apenas os dois finalistas se classificam para à primeira divisão estadual em 2022.

Segundo Ivanildo Gomes, diretor de futebol da Esmac, time participante da Série B do Parazão deste ano, não houve sorteio para a divisão dos grupos. Os clubes acordaram que as equipes seriam separadas em chaves de acordo com a proximidade geográfica.

"Essa proposta foi feita pelo departamento técnico da Federação. Além dessa, outra foi oferecida às equipes, mas os clubes acordaram que a separação geográfica era melhor", explicou.

Criação da terceira divisão estadual

Durante a reunião, os clubes também decidiram pela criação de uma terceira divisão do Campeonato Paraense a partir de 2023. O novo nível do futebol estadual será disputado por clubes que estão inativos e desejam voltar a jogar, ou que se inscreverem na federação a partir deste ano. Até a realização do campeonato, esses clubes deverão participar, anualmente, de competições amadoras.

A Série C do Parazão, no entanto, só deve começar daqui a dois anos devido às exigências do estatuto do torcedor. Segundo o documento, cada competição deve manter o regulamento por, no mínimo, dois anos. Exceção foi feita no ano de 2020, por conta da pandemia de Covid-19.

No entanto, as regras de acesso e descenso começam a valer apenas a partir do ano que vem. Segundo o presidente da Esmac, Ivanildo Gomes, em 2022, seis clubes da Série B do Parazão deverão cair para a terceirona.

"Haverá um escalonamento de descenso. Caem 6 em 2022 e depois mais 4 em 2023. No entanto, esse regulamento dependerá do conselho técnico da federação", explicou.

Veja os grupos da Série B do Parazão de 2021

GRUPO A

São Francisco

São Raimundo

Altamira

GRUPO B

Tiradentes

Vila Rica

Sport Real

Pinheirense

GRUPO C

Esmac

Sport Belém

Pedreira

Fonte Nova

GRUPO D

Amazônia Independente

Paraense

União Paraense

Vênus

GRUPO E

Atlético Paraense

Parauapebas

Santos Athlético

Cametá

GRUPO F

Capitão Poço

Santa Rosa

Caeté

Izabelense