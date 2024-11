Club América x Toluca: veja as escalações e o horário do jogo de hoje (27/11) pela Liga MX

Club América x Toluca disputam hoje, quarta-feira (27/11), as quartas de final da apertura da Liga MX. O jogo será realizado às 21h10 (horário de Brasília), no Estádio Azul, na Cidade do México, México. Confira o horário e as escalações:

Onde assistir Club América x Toluca?

A partida não terá transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

Toluca foi o vice-líder da Apertura e acumulou nessa 10 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 38 gols marcados e 16 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já o Club América terminou a apertura em 8° lugar e somou 8 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 27 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Club América x Toluca: prováveis escalações

Club América: Luis Malagón; Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Alejandro Zendejas, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Brian Rodríguez; Henry Martín, Rodrigo Aguirre.

Toluca: Thiago Volpi; Jesús Gallardo, Federico Pereira, Luan García, Brian García; Claudo Baeza, Marcel Ruíz, Alexis Vega, Isaías Violante; Jesús Angulo, Paulinho.

FICHA TÉCNICA

Club América x Toluca

Liga MX

Local: Estádio Azul, na Cidade do México, México

Data/Horário: 27 de novembro de 2024, 21h10