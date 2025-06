City x Al Ain: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/06) pelo Mundial de Clubes

Manchester City x Al Ain disputam hoje, domingo (22/06), a 2° rodada do Mundial de Clubes. O jogo tem início às 22h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir City x Al Ain ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025, Manchester City venceu Wydad AC por 2 a 0, enquanto Al Ain foi goleado pelo Juventus por 5 a 0.

VEJA MAIS

City x Al Ain: prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Vitor Reis, Nathan Aké, John Stones e O’Reilly; Reijnders, Rayan Cherki e Phil Foden; Savinho, Marmoush e Doku. Treinador: Pep Guardiola.

Al Ain: Rui Patricio; Traore, Yong-Woo, Kouadio, Zabala e Ratnik; Alejandro Romero, Rami Rabia e Rahimi; Kodjo Laba e Matias Palacios. Treinador: Vladimir Ivic.

FICHA TÉCNICA

Manchester City x Al Ain

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia, EUA

Data/Horário: 22 de junho de 2025, 22h