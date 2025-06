Árbitro aciona protocolo contra racismo após denúncia de Rudiger contra argentino

Durante a partida entre Real Madrid e Pachuca, realizada neste domingo pela Copa do Mundo de Clubes neste domingo (22), o árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel acionou o protocolo antirracista da Fifa após uma denúncia de ofensa racial feita pelo zagueiro Toni Rüdiger.

O incidente ocorreu nos acréscimos do segundo tempo, após uma disputa aérea dentro da área. Rüdiger caiu no gramado após ser atingido por uma braçada do argentino Gustavo Cabral, zagueiro do Pachuca. Ao se levantar, o jogador do Real Madrid procurou Cabral para cobrar a agressão e, na sequência, comunicou ao árbitro ter sido alvo de insulto racial.

Sem ter presenciado a situação, Abatti Abel seguiu o protocolo e realizou o gesto de braços cruzados, indicando que a partida estava sob investigação por possível injúria racial. A partida continuou normalmente.

O Real Madrid venceu o confronto por 3 a 1, mesmo atuando com um jogador a menos desde o início, após a expulsão de Asensio. O resultado deixa o clube espanhol em situação confortável na competição.

A Fifa deve analisar o caso e decidir se abrirá procedimento disciplinar para apurar a denúncia.