Chuva de gols: veja as tendências de apostas para Flamengo e Atlético-MG

Flamengo e Atlético-MG fazem neste sábado (30) uma espécie de "final" do Campeonato Brasileiro. Líder contra vice-líder se enfrentam a partir das 19h, no Maracanã. Além da expectativa de um bom jogo, o duelo pode ser uma oportunidade para apostas. Confira algumas tendências que podem render greens:

Vitória do Atlético - empate devolve a aposta

O líder do campeonato é o favorito para o confronto. O Galo tem três vitórias nos últimos cinco jogos na competição e vai enfrentar um Flamengo mergulhado em crises. Por conta disso, uma vitória do Altético parece razoável. Apesar disso, nunca se deve menosprezar a força rubro-negra jogando dentro de casa. Um empate pode ocorrer, mas com menor possibilidade.

Flamengo sofrendo gols

O Mengão tem levado gols nos últimos três jogos, levando em consideração partidas pelo Brasileirão e Copa do Brasil. A tendência é que essa sina continue na próxima rodada. Do outro lado, o Atlético tem um dos melhores ataques da competição.

Jogo com mais de 2.5 gols

Essa estatística é favorável a ambos os times. Dos últimos cinco jogos do Flamengo, em quatro houve três ou mais gols. Levando em consideração o Galo, o número é ainda maior: sete das últimas oito partidas. Com dois times de ataques poderosos é possivel imaginar uma chuva de gols no Maracanã.