Christian Eriksen, que sofreu mal súbito na Eurocopa, pode voltar ao clube que o projetou

O meia Christian Eriksen pode deixar a Inter de Milão na janela de transferências de janeiro e voltar ao Ajax, segundo o "Corriere dello Sport". O atleta, que passou a conviver com um desfibrilador cardíaco após sofrer um mal súbito na Eurocopa, vê chances remotar de atuar no futebol italiano.

No País da Bota, há um protocolo sanitário que proíbe a atuação de atletas que possuem um desfibrilador cardíaco em esportes de contato. A camisa 23 poderia ter uma nova chance na Inter de Milão caso o aparelho fosse retirado, o que é improvável neste momento.

Já na Holanda, as regras são mais flexíveis e há uma permissão para que atletas profissionais possam atuar com o uso do equipamento cardíaco. Neste momento, o dinamarquês segue sob supervisão médica e deve discutir seu futuro em Milão nos próximos meses.

A saída de Eriksen não é vista como algo negativo pelos dirigentes italianos. Embora a transferência possa não gerar nenhum ganho capital para o clube nerrazzurri, a Inter de Milão deixaria de arcar com o salário de 7,5 milhões de euros (R$ 49 milhões) por ano.