Em jogo marcado por preocupação com Eriksen, Finlândia vence a Dinamarca

Após susto com o meio-campista Christian Eriksen, que caiu desacordado no fim do primeiro tempo, o jogo entre Dinamarca e Finlândia continuou na cidade de Copenhague. E em sua primeira partida na história da Eurocopa, os finlandeses venceram por 1 a 0, com gol de Joel Pohjanpalo.

Domínio dinamarquês

O jogo começou com muita pressão dos donos da casa, que criaram as melhores chances de marcar no primeiro tempo. A Finlândia, por outro lado, apenas se defendia e tentava afastar o perigo da equipe vermelha no Parken Stadium.

Susto com Eriksen

No fim do primeiro tempo, o meia Christian Eriksen caiu desacordado no lado esquerdo do ataque após receber um arremesso lateral e precisou de atendimento. O jogador foi reanimado pelos médicos e levado prontamente ao hospital. O quadro do atleta é estável.

Recomeço

Após mais de uma hora e meia e paralisação, a partida recomeçou em Copenhague. Os jogadores dinamarqueses, depois de receberem notícias sobre o estado de saúde de Eriksen, pediram para retomar o jogo. O final do primeiro tempo teve mais quatro minutos, cinco minutos de intervalo e o restante do segundo tempo.

Pressão

Na segunda etapa, o cenário se repetiu a seleção dinamarquesa continuou pressionando os finlandeses. A defesa visitante continuava se virando da forma que dava e conseguiu parar o ataque adversário.

Gol

Aos 15 minutos, enfim o primeiro gol saiu. Uronen foi na linha de fundo e levantou bola na segunda trave. O atacante Pohjanpalo se antecipou à marcação de Maehle e cabeceou para marcar o gol finlandês. O goleiro Kasper Schmeichel chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

Pênalti

Aos 29 minutos, a Dinamarca teve a chance de empatar a partida com o meio-campista Hojbjerg em cobrança de pênalti. O jogador do Tottenham bateu rasteiro, no lado esquerdo do goleiro Hrádecký, que caiu bonito para encaixar a bola e fazer a defesa.

Sequência

Na próxima rodada, a Dinamarca encara a Bélgica, na quinta-feira. A Finlândia, por sua vez, joga contra a Rússia, na quarta-feira.