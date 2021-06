Christian Eriksen recebe alta e deixa hospital após problema cardíaco

Christian Eriksen, meio-campista da Dinamarca e da Inter de Milão, recebeu alta do hospital em que estava internado. O jogador passou por uma cirurgia para a implantação de um marca-passo após ter sofrido um mal súbito no último sábado na partida contra a Finlândia pela Eurocopa.

- Obrigado pelo imenso apoio. Tem sido incrível ver e sentir. A operação foi boa e estou bem na medida do possível. Foi ótimo ver os rapazes novamente após o jogo fantástico na última noite. Não preciso dizer que estarei na torcida contra a Rússia na segunda-feira - declarou o camisa 10.

> Veja a tabela da EurocopaA Dinamarca se encontra em uma situação complicada na Eurocopa após ter sofrido duas derrotas, sendo a primeira na estreia diante da Finlândia e a última contra a Bélgica na segunda rodada. A equipe é a última do Grupo B e encara a Rússia, que soma uma vitória no torneio.

No último sábado, Eriksen caiu no gramado de jogo no final da primeira etapa e teve que ser socorrido pelos médicos com o uso do desfibrilador cardíaco. A partida entre os dinamarqueses e finlandeses foi paralisada e retomada após as informações de que o atleta teve sua situação controlada.